Врач «Тамбова»: ведём длительные беседы о коронавирусе с игроками, у которых есть дети

Врач «Тамбова» Андрей Шункевич поделился мнением об эпидемии коронавируса.

«Доводим до игроков все рекомендации. Маски носим, но не постоянно, рукопожатия запрещены, здороваемся кулачками. Нам вдвойне сложнее, потому что базируемся в Тарасовке. Там, помимо нас, находятся «Спартак-2» и молодёжка «Спартака». Поэтому у нас взаимная забота: они заботятся о нас, мы — о них. С ними тоже стараемся здороваться кулачками, хотя иногда автоматизм срабатывает. Руки моем постоянно, у всех с собой обязательно влажные спиртовые салфетки. Некоторые после переездов пользуются масками, ведь вирус имеет крупное строение, а поры маски маленькие, они могут фильтровать вирус. Все стараются избегать посещения мест большого скопления людей, даже в выходные.

Есть те, кто переживают особенно. Ребята, у кого маленькие дети, подходят к нам, ведём с ними длительные беседы о последствиях, лечении. Всё это они передают родителям, родственникам. Постоянно разносим лук и чеснок. По своему опыту могу сказать, что это помогает. Поэтому во время обеда и ужина обязательно просим игроков есть лук и чеснок. Всех просим съесть хотя бы по зубчику.

Мы все надеемся, что вирус отступит как можно скорее и футбол вернётся в нашу жизнь. А пока «Чемпионат» желает всем здоровья. Берегите себя!» — сказал Шункевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.