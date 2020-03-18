Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок сборной Бразилии: договаривались, что каждый должен ударить Месси по ногам

Экс-игрок сборной Бразилии: договаривались, что каждый должен ударить Месси по ногам
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси лучше нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси — уникальный игрок. Когда сборная Бразилии играла с Аргентиной, мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз. Понятно, что мы должны были менять друг друга. Это не очень сложно, но по-другому его было не остановить. Нет, у нас не было цели травмировать его, но нужно было снизить ритм, заставить его беспокоиться.

Я не могу ничего сказать о Пеле, потому что не видел его игру. Помню, как на чемпионате мира 1990 года Аргентина победила Бразилию благодаря голу Каниджи. Бразильцы ещё говорят, что Зико лучший, но я впервые увидел его на поле в прощальном матче на «Маракане». Поэтому могу сказать, что Пеле, Марадона и Зико — феноменальные футболисты для меня.

Я видел игру Месси, и это невероятно. Он лучше Криштиану Роналду, потому что португалец может забить для команды пять голов, а Месси забивает эти же пять голов и при этом создаёт моменты для своих товарищей. Он более совершенен», — приводит слова Мело Sport.es.

Источник: Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020