Экс-игрок сборной Бразилии: договаривались, что каждый должен ударить Месси по ногам

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси лучше нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Месси — уникальный игрок. Когда сборная Бразилии играла с Аргентиной, мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз. Понятно, что мы должны были менять друг друга. Это не очень сложно, но по-другому его было не остановить. Нет, у нас не было цели травмировать его, но нужно было снизить ритм, заставить его беспокоиться.
Я не могу ничего сказать о Пеле, потому что не видел его игру. Помню, как на чемпионате мира 1990 года Аргентина победила Бразилию благодаря голу Каниджи. Бразильцы ещё говорят, что Зико лучший, но я впервые увидел его на поле в прощальном матче на «Маракане». Поэтому могу сказать, что Пеле, Марадона и Зико — феноменальные футболисты для меня.
Я видел игру Месси, и это невероятно. Он лучше Криштиану Роналду, потому что португалец может забить для команды пять голов, а Месси забивает эти же пять голов и при этом создаёт моменты для своих товарищей. Он более совершенен», — приводит слова Мело Sport.es.
- 18 марта 2020
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