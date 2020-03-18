Карпин попросил посоветовать ему интересные фильмы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин находится вместе с семьей в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Сидим дома, накидайте хороших сериалов: триллеры, детективы, ужасы», — написал Карпин в своём «инстаграме», прикрепив фотографию вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что клубы Российской Премьер-Лиги приняли решение приостановить проведение сезона как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.



На текущий момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 8 тысяч человек.