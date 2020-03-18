Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева стала участницей нового скандала

Россиянка Екатерина Бобкова, которая была свидетельницей по делу нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, стала участницей нового скандала, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, сегодня, 18 марта, в Москве за избиение врачей был задержан актёр Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство». Бобкова, которая является подругой актёра, рассказала, что Емельянов вернулся со съёмок, выпил и потерял сознание. Позже по вызову приехала бригада скорой помощи. Когда врачи попытались привести актёра в чувство, он набросился на них с кулаками. В ходе потасовки фельдшер получил повреждения.
Напомним, после участия в деле Кокорина и Мамаева в 2018 году Бобкова выпала с гостиничного балкона на отдыхе в Праге. Позже девушка проходила лечение в Москве.
- 18 марта 2020
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