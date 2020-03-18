Врач «Динамо»: совет всем — мойте руки и дышите различными эфирными маслами

Врач «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал, как избежать заражения коронавирусом.

«Клуб на данный момент никак не борется именно с коронавирусом. Мы решаем вопросы определённой профилактики всех аденовирусных инфекций, которые никто не отменял в такой месяц. Март — наиболее агрессивный месяц в этом плане, ещё на него наложился и COVID-19, и это достаточно катастрофическая ситуация. В этот период все меры предосторожности увеличены. Нужно более активно проводить профилактические мероприятия, которые известны всем, но не все их выполняют. Сейчас «Динамо» живёт той же жизнью, что и другие люди. Более внимательно следим за персоналом, находимся в определённой системе и выполняем требования, которые предъявлены к футболистам и тренерскому штабу. Из ряда вон выходящего нет ничего, но всё курируется более внимательно и тщательно. Мы следим за более тщательным мытьём рук, за наличием различных средств, которые оказывают помощь, и за кожными контактами, а также контактами со слизистой оболочкой. Помимо этого, рекомендовано минимальное общение и посещение мест огромного скопления людей. Общественным транспортом футболисты особо не пользуются, но тем не менее такая рекомендация тоже дана.



В добавок ко всему этому — марлевые повязки, активная витаминизация и усиленная личная гигиена как на базе, так и в домашних условиях. Если какой-то футболист заболевает, ему уделяется повышенное внимание, его изолируют и проводят различные мероприятия с воздействием на особенности организма. Если что-то обнаруживается или весь процесс протекает тяжело — сдаётся анализ.



Вопрос об общем прохождении теста на коронавирус не стоит. Такие вещи формируются только из личных вопросов, которые связаны с футболистом, который недавно приехал из заграницы, контактировал с теми людьми, у которых подтверждён диагноз коронавируса. Повторюсь, сейчас в клубе очень тщательно следят за здоровьем каждого футболиста, тренера и работника.



Главный совет всем — мойте руки и дышите различными эфирными маслами. Если эти эфирные масла распылять по комнате, то они значительно усиливают иммунитет. Да и в целом есть масса средств, которые нужно внимательно применять и следить за своим состоянием здоровья», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.