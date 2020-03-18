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Г. Невилл предоставил свою гостиницу для размещения заражённых коронавирусом

Г. Невилл предоставил свою гостиницу для размещения заражённых коронавирусом
Футбол / Англия 0

Телеэксперт и экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл внёс свой вклад в борьбу с коронавирусом.

В видеообращении, опубликованном на странице GG Hospitality в «Твиттере», Невилл сообщил о том, что он распустил весь персонал своей гостиницы Stock Exchange в Манчестере с сохранением зарплаты. Номера гостиницы будут переоборудованы в больничные палаты, где врачи смогут размещать людей, заразившихся коронавирусом, которым не требуется серьёзное лечение. Такое решение Невилл принял в связи с переполненностью главной больницы Манчестера.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 80 тысяч.

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