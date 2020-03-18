Хавбек «Сампдории» сообщил о 15 заражённых коронавирусом в клубе

Полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто сообщил, что в клубе уже 15 человек заразились коронавирусом.

«Мы уже почти неделю заперты в квартире всей семьёй. Нас раздражает тот факт, что мы никуда не можем пойти, мы всё время находимся в ограниченном пространстве. Мы ничего не можем сделать, поэтому должны это терпеть. Ситуация в Италии совсем нехорошая. Я бы сказал, страшная. Почти каждый день тысячи заражённых и сотни погибших. Хуже всего то, что ситуация ухудшается, поэтому невозможно угадать, когда всё это закончится.



Мы можем выдержать это, если нам повезёт и мы будем здоровы. Гораздо хуже то, что происходит вокруг. Вам не поможет информация о заражённых и умирающих. Мы все хотим, чтобы государство каким-то образом решило проблему и покончило с ней. Но никто не знает, что должно произойти, чтобы остановить инфекцию и ситуация начала меняться к лучшему.



Я был в прямом контакте с партнёрами по команде. В клубе заразились уже 15 человек, но их может быть больше.



Чувствую себя хорошо и надеюсь, что не заражён. Хотя у меня может быть вирус, о чём я ещё просто не знаю. Стараюсь не думать об этом. Я просто соблюдаю все правила гигиены, но не более того. Надеюсь, что я в порядке», — приводит слова Янкто Sport.cz.