Руководитель медицинского штаба «Спартака» рассказал о состоянии травмированных игроков

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о состоянии травмированных футболистов команды и о сроках их возвращения в общую группу.
«Умяров тренируется в общей группе, но с небольшими ограничениями. Мы даём ему поступательную, контролируемую нагрузку. Думаю, он сможет играть после перерыва в РПЛ. Селихов — большой молодец. Его реабилитация идёт очень хорошо, с небольшим опережением графиков. По ранним прогнозам он должен был присоединиться к команде в начале июня, но теперь я думаю, что он вернётся в общую группу в начале-середине мая.
Кутепов тренируется в общей группе. Гулиев, к сожалению, пока ещё не готов приступить к тренировкам с командой. Думаю, в ближайшее время всё будет хорошо. У Гуса Тиля контактное повреждение, но если бы Лига продолжила играть после международной паузы, Гус был бы готов принять участие в матчах.
Что касается шлема Зелимхана Бакаева, то он не боксёрский. Это классический регбийный шлем. В ближайшее время он перестанет играть в нём», — сказал Бутовский в видео, размещённом на канале «Спартака» в YouTube.
- 18 марта 2020
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