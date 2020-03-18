Зане — о разрыве крестообразных связок: самая тяжёлая травма в моей карьере

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане рассказал о своей травме.



Напомним, в августе 2019 года Зане получил разрыв крестообразных связок колена. Форвард травмировался в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 по пенальти). В конце января 2019 года немецкий игрок приступил к тренировкам в общей группе.



«Вся команда меня поддержала. Особенно много я общался с Гюндоганом и Менди. Они рассказали мне о том, что может произойти, о своём опыте. Мне это очень помогло. Я рад, что они были рядом.



Это была самая тяжёлая травма в моей карьере и самое длительное восстановление. Трудный период. Особенно тяжело было в первый день после операции, потому что тогда я вообще не мог двигаться. Это совсем не то, к чему привыкли спортсмены. Нужно постоянно заставлять себя, потому что ты знаешь, что это долгое восстановление, но это хорошая возможность поработать над своими слабостями. Именно поэтому я воспринял это как возможность полностью восстановиться и вернуться сильнее», — приводит слова Зане официальный сайт «Манчестер Сити».

Зане провёл первую с августа 2019 года тренировку в общей группе