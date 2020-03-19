Форвард «Челси» Пулишич упал, чеканя мяч. Видео
Нападающий лондонского «Челси» Кристиан Пулишич продемонстрировал, как он проводит время в условиях карантина.
Форвард завёл профиль в TikTok и опубликовал первое видео, на котором чеканит мяч на траве. В один из моментов, выполняя упражнение, Пулишич наступил на мяч, не сумел удержать равновесие и упал.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 80 тысяч. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Англии и другие ведущие турниры.
В нынешнем сезоне Пулишич принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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