Форвард «Челси» Пулишич упал, чеканя мяч. Видео

Нападающий лондонского «Челси» Кристиан Пулишич продемонстрировал, как он проводит время в условиях карантина.



Форвард завёл профиль в TikTok и опубликовал первое видео, на котором чеканит мяч на траве. В один из моментов, выполняя упражнение, Пулишич наступил на мяч, не сумел удержать равновесие и упал.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 80 тысяч. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Англии и другие ведущие турниры.



В нынешнем сезоне Пулишич принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.