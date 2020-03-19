«Кальяри» возобновит тренировки 23 марта несмотря на пандемию коронавируса
Футболисты «Кальяри» вернутся к командным тренировкам в понедельник, 23 марта, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Перед занятием игроки будут разделены на несколько групп, чтобы обеспечить полное соблюдение рекомендаций органов здравоохранения в период пандемии коронавируса. Отмечается, что молодёжная команда пока останется на карантине.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 80 тысяч. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры. Все массовые спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.
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