Прядкин: у меня есть школа серьёзной службы, я сторонник пресекать панические заявления
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением о возможном финансовом кризисе.
«Мы уже пережили экономический кризис, было сложно найти партнёров и заключать контракты. Сейчас совсем другое дело, но никакой паники нет. Мы трезво оцениваем все наши шаги. Руководство РФС в тесном контакте с нами. Если говорить обо мне, то помимо спортивной деятельности, у меня за плечами школа серьёзной службы. Я сторонник на корню пресекать различные панические заявления или необдуманные действия», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, что в данный момент Российская Премьер-Лиги из-за коронавируса приостановлена до 10 апреля. Лидером турнира является «Зенит», который набрал в 22 матчах 50 очков.
Прядкин: переносить матчи в другие регионы мы не будем
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