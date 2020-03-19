Прядкин: переносить матчи в другие регионы мы не будем

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что матчи чемпионата России не будут переноситься в другие регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации в разных городах.
«Как всё будет работать дальше? Каждый из субъектов Российской Федерации принимает решение, в соответствии с этим решением и действуют местные государственные структуры. У нас единое мнение — все должны находиться в равных условиях. Уверен, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах будет разная. Если в одном из регионов будет запрет на проведение, то мы матчи отменим. Будем выдерживать все распоряжения. Думаю, клубы к этому отнесутся с пониманием. На собрании мы решили, что переносить игры в другие регионы неправильно. Футбол существует для болельщиков. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень? Мы будем действовать коллективно и друг друга поддерживать», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».
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