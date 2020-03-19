Бывший коллега Клоппа: Юрген — особенный парень, но иногда бывает эгоцентричным

Бывший физиотерапевт дортмундской «Боруссии» Франк Цолльнер рассказал об опыте работы с экс-наставником «шмелей» Юргеном Клоппом, который на данный момент возглавляет «Ливерпуль».



«Клопп — особенный парень. Большую часть дней я думал: „Какой крутой мужик“, но иногда казалось, что он эгоцентричный. Однажды мне позвонил Блащиковски, который возвращался из расположения сборной Польши. Он сказал, что не сможет тренироваться из-за мышечной травмы, но всё равно придёт на командное собрание. Перед встречей я поехал к Клоппу вместе с Кубой и рассказал, что произошло. Он вышел из себя, вероятно, потому, что он только что узнал о травме Кубы в тот момент.



Желько Бувач часто появлялся в такие моменты и говорил: „Клоппо, выкури сигарету и успокойся“. Он был одним из лучших помощников тренера, с которыми я когда-либо работал. Но у Клоппа были яйца, чтобы извиниться, когда он понимал, что перегнул палку», — приводит слова Цолльнера Spox.