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Футболисты «Спартака», ЦСКА и «Сочи» приняли участие в челлендже «Оставайся дома»

Футболисты «Спартака», ЦСКА и «Сочи» приняли участие в челлендже «Оставайся дома»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров, защитник ЦСКА Седрик Гогуа и экс-полузащитник питерского «Зенита» Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Сочи», приняли участие в челлендже «Оставайся дома», призывая оставаться дома на карантине из-за пандемии коронавируса в мире.

Видео можно посмотреть в «инстаграм-сторис» Артёма Реброва.

Видео можно посмотреть в «инстаграм-сторис» Седрика Гогуа.

Видео можно посмотреть в «инстаграм-сторис» Кристиана Нобоа.

Челлендж «Оставайся дома» набирает популярность среди футболистов во всём мире. Его суть заключается в том, что игроки чеканят рулоном туалетной бумаги, будто футбольным мячом.

В данном испытании свои силы уже попробовали Серхио Рамос из мадридского «Реала», Тео Уолкотт из английского «Эвертона», португалец Луиш Нани, выступающий за клуб MLS «Орландо Сити», а также игроки Российской Премьер-Лиги Себастьян Дриусси («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак») и Матиас Норманн («Ростов»).

«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой
Вкратце о том, как поддерживать форму на карантине.
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