«Это очень страшно». Девушка Ругани, заразившаяся коронавирусом, беременна

Микела Персико, девушка 25-летнего итальянского защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, рассказала о своей беременности. Ранее у пары был диагностирован коронавирус.

«Я на четвертом месяце, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить. Остаётся только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребёнка. Доктора уверяют, что это не проблема, но поставьте себя на моё место. Это очень страшно.

Даниэле и я ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, когда у него был обнаружен коронавирус. Это должен был быть момент радости. Я уверена, что мы снова встанем на ноги», — цитирует Персико Football Italia со ссылкой на журнал Chi.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 80 тысяч. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры. Все массовые спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.