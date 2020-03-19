Сын экс-президента «Реала» рассказал об ухудшении состояния отца из-за коронавируса

Сын экс-президента мадридского «Реала» Лоренсо Санса, который ранее попал в реанимацию из-за заражения коронавирусом, рассказал об ухудшении состояния отца.
«Мы только что беседовали с врачом, новости не очень хорошие. Помимо проблем с дыхательной системой у него возникла почечная недостаточность, связанная с серьёзной инфекцией. Нужно подождать ещё 24 часа, но, учитывая его возраст, ситуация сложная. Хуже всего то, что мы не можем быть с ним», — написал Санс-младший в «Твиттере».
Санс с 1985 по 1995 год занимал пост директора «Реала», после чего стал президентом клуба. Главой «сливочных» он пробыл до 2000 года, и в этот период команда дважды стала победителем Лиги чемпионов. Несмотря на успех, Санс не сумел сохранить должность и проиграл на выборах Флорентино Пересу.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В Испании на 18 марта официально известно о 11 748 заразившихся.
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