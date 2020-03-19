Фелипе Мело поучаствовал в челлендже «Оставайся дома», совершив подкат в туалетную бумагу

36-летний бразильский экс-полузащитник «Ювентуса», «Галатасарая» и «Интера», Фелипе Мело, ныне выступающий за «Палмейрас», принял участие в челлендже «Оставайся дома», призывая оставаться дома на карантине из-за пандемии коронавируса.

На видео, опубликованном в «инстаграме» футболиста, изначально Мело пытается чеканить рулоном туалетной бумаги, а после совершает в неё подкат.

«Давайте встанем против коронавируса. Серьёзно, строго следуйте рекомендациям ВОЗ и ответственных учреждений здравоохранения. Мы идём вместе в тяжёлой борьбе с невидимой угрозой», — добавил подпись к видео бразилец.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Фелипе Мело.

В этом сезоне Мело провел за «Палмейрас» 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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