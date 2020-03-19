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«Арсенал» намерен продлить контракт с Гендузи до 2025 года

«Арсенал» намерен продлить контракт с Гендузи до 2025 года
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» хочет продлить контракт с 20-летним французским полузащитником Маттео Гендузи до 2025 года, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере».

По информации источника, стороны уже ведут предварительные переговоры. Действующее соглашение с игроком рассчитано до 2022 года.

Летом 2018 года «Арсенал» приобрёл полузащитника у французского «Лорьяна» за € 8 млн. По версии портала Transfermarkt.de, на данный момент трансферная стоимость игрока оценивается в € 45 млн.

В текущем сезоне Гендузи принял участие в 32 матчах за «Арсенал» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами. За основную команду сборной Франции не дебютировал.

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