«Арсенал» намерен продлить контракт с Гендузи до 2025 года

Лондонский «Арсенал» хочет продлить контракт с 20-летним французским полузащитником Маттео Гендузи до 2025 года, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере».

По информации источника, стороны уже ведут предварительные переговоры. Действующее соглашение с игроком рассчитано до 2022 года.

Летом 2018 года «Арсенал» приобрёл полузащитника у французского «Лорьяна» за € 8 млн. По версии портала Transfermarkt.de, на данный момент трансферная стоимость игрока оценивается в € 45 млн.

В текущем сезоне Гендузи принял участие в 32 матчах за «Арсенал» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами. За основную команду сборной Франции не дебютировал.