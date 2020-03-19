«Арсенал» намерен продлить контракт с Гендузи до 2025 года
Лондонский «Арсенал» хочет продлить контракт с 20-летним французским полузащитником Маттео Гендузи до 2025 года, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере».
По информации источника, стороны уже ведут предварительные переговоры. Действующее соглашение с игроком рассчитано до 2022 года.
Летом 2018 года «Арсенал» приобрёл полузащитника у французского «Лорьяна» за € 8 млн. По версии портала Transfermarkt.de, на данный момент трансферная стоимость игрока оценивается в € 45 млн.
В текущем сезоне Гендузи принял участие в 32 матчах за «Арсенал» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами. За основную команду сборной Франции не дебютировал.
Обамеянг намерен перейти в «Барселону»
Читайте также
- 19 марта 2020
-
05:50
-
05:28
-
04:57
-
04:46
-
03:50
-
03:25
-
03:09
-
02:49
-
02:06
-
01:42
-
01:25
-
01:02
-
00:58
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:04
- 18 марта 2020
-
23:56
-
23:31
-
23:22
-
23:09
-
23:04
-
22:41
-
22:40
-
22:19
-
21:55
-
21:48
-
21:44
-
21:34
-
21:18
-
21:18
-
21:12
-
20:53
-
20:44
Партнерский контент