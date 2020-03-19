«Бавария» готова предложить Зане пятилетний контракт

Мюнхенская «Бавария» по-прежнему хочет подписать контракт с нападающим английского «Манчестер Сити» Лероем Зане. Клуб готов предложить игроку контракт на пять лет, сообщает Sport Bild.
Сам футболист также хочет переехать в Мюнхен, при этом у него есть предложения от ещё двух клубов топ-чемпионатов. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2021 года. Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встречался с руководством агентства LIAN Sports, представляющим интересы Зане, однако официальные переговоры с игроком и его представителями «Бавария» сможет вести с 1 апреля.
Лерой Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке» в августе 2016 года за € 55 млн. А августе 2019 года он должен был перейти в «Баварию», однако получил разрыв крестообразной связки колена, выбыл из строя на продолжительное время, и трансфер сорвался.
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