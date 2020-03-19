Шотландский клуб урежет сотрудникам зарплату на 50% из-за вынужденной паузы

Руководство шотландского клуба «Хартс» сообщило игрокам и персоналу о том, что с апреля их заработные платы будут уменьшены на 50%. На такой шаг клубу пришлось пойти из-за вынужденной паузы в чемпионате страны, сообщается на официальном сайте «Хартс».
Как и большинство других европейских чемпионатов, шотландское первенство было остановлено из-за пандемии коронавируса. По словам владелицы «Хартс» Энн Бадж, клуб потеряет около € 1 млн из-за отмены матчей и срыва телетрансляций. По её словам, те, кто не согласен с уменьшением зарплаты, могут покинуть клуб.
«Хартс» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии после 30 туров. С 2005 по 2011 год клубом владел литовский бизнесмен российского происхождения Владимир Романов. Тренерами «Хартс» также были российские специалисты Эдуард Малофеев и Анатолий Коробочка.
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