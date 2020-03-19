Тиль восстановится после повреждения к началу апреля

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль восстановится после травмы и сможет вернуться к тренировкам и играм к началу апреля. Об этом YouTube-каналу «Спартака» рассказал руководитель медицинского штаба москвичей Михаил Бутовский.

«У Тиля контактное повреждение одной из мышц, он получил его в матче с „Краснодаром“. Если бы матчи РПЛ продолжились после матчей сборных, он был бы здоров и смог бы сыграть 5 апреля с „Уфой“. В общей группе тренируется Кутепов, Гулиев для нас ещё не готов, но в ближайшее время всё будет хорошо», — рассказал Бутовский.

Чемпионат России, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.