Казахстанский клуб отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса

Казахстанский клуб «Каспий» приостановил действие контрактов игроков на время чрезвычайного положения, введённого в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.

Игрокам команды было направлено письмо, в котором также указано, что они не будут получать зарплату в период чрезвычайного положения. На данный момент оно введено до 15 апреля. Зарплаты не будут выплачиваться и в том случае, если чрезвычайное положение продлят. Письмо подписал временно исполняющий обязанности руководителя «Каспия» Ерлан Есимов.

В чемпионате Казахстана — 2020 сыграно два тура (первенство разыгрывается по системе «весна-осень»), в обоих матчах «Каспий» потерпел поражения.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.