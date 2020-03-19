Кубок Либертадорес приостановлен до 5 мая из-за коронавируса

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о приостановке нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес до 5 мая. Об этом сообщается в официальном "твиттере" конфедерации.

Ранее стало известно, что Кубок Южной Америки—2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии, перенесён на 2021 год.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, Российская Премьер-Лига, а также Лига чемпионов и Лига Европы. 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы—2020 на лето 2021 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.