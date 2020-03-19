Кубок Либертадорес приостановлен до 5 мая из-за коронавируса
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о приостановке нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес до 5 мая. Об этом сообщается в официальном "твиттере" конфедерации.
Ранее стало известно, что Кубок Южной Америки—2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии, перенесён на 2021 год.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, Российская Премьер-Лига, а также Лига чемпионов и Лига Европы. 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы—2020 на лето 2021 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.
Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год
Читайте также
- 19 марта 2020
-
10:28
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
07:33
-
06:54
-
06:47
-
06:06
-
05:50
-
05:28
-
04:57
-
04:46
-
03:50
-
03:25
-
03:09
-
02:49
-
02:06
-
01:42
-
01:25
-
01:02
-
00:58
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:04
- 18 марта 2020
-
23:56
-
23:31
-
23:22
-
23:09
-
23:04
-
22:41
-
22:40
-
22:19
-
21:55
Партнерский контент