Шкриньяр: Рамос – лучший защитник в мире

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр ответил на вопросы болельщиков в видео, опубликованном на странице миланского клуба в «Фейсбуке».

«Три сильнейших защитника на данный момент? Лучший защитник в мире – Серхио Рамос, он настоящий лидер. После я бы выделил Вирджила ван Дейка за то, что он сделал в последние два или три года. Помимо них Калиду Кулибали, даже если сейчас у него трудный период.



С кем нравилось играть больше всего? Я думаю, Бруну Фернандеш был одним из лучших среди моих одноклубников. Мы играли вместе в «Сампдории», он всегда мне нравился», – сказал Шкриньяр.

Ранее сообщалось, что грядущим летом защитник может покинуть команду и продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Интерес к игроку проявляли «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».