Видео: парень из Индии, родившийся без рук, мечтает играть за сборную

19-летний юноша из Индии по имени Садж мечтает представлять свою страну на международной арене, несмотря на редкое заболевание.



Молодой человек родился без рук. Однако это не помешало ему заниматься любимым видом спорта — футболом.



«Мы дружим с детства, он так талантлив с самых малых лет. Он делает всё сам, несмотря на то, что это физически непросто. Он не зависит от чужой поддержки в своей повседневной деятельности», — сказал друг Саджа.



«Я получаю большую поддержку от социальных сетей. Большинство моих последователей из «Инстаграма» и TikTok. Мне нравится заниматься футболом. Я могу балансировать, удерживать мяч на плечах и на груди», — отметил Садж.



«Что бы он ни хотел делать в своей жизни, он должен это делать. Как родители мы поддерживаем его и делаем всё что в наших силах. Даже его братья поддерживают его желание. В нашей деревне у него много друзей, которые поддерживают его и заботятся о нём», — добавила мать Саджа.

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