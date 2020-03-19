Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая. На данный момент проведение матчей приостановлено из-за пандемии коронавируса.
«Мы начали работать над новым календарём, по которому чемпионат возобновится 3 мая и пройдёт до 30 июня. Возможно, придётся задействовать несколько дней в июле, мы отправили запрос властям страны, а также ФИФА и УЕФА. Очевидно, мы примем во внимание международный перерыв, который УЕФА наметил на начало июня, чтобы доиграть отборочные матчи Евро-2021.
Мы должны быть уверены, что турнир сможет возобновиться 3 мая. По целому ряду причин лучшая дата завершения – 30 июня, однако могут быть предприняты непредвиденные меры, из-за которых розыгрыш может продлится до 30 июля», – приводит слова Гравины Football Italia.
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