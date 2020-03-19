«Заперли с этой девушкой на карантин». Нобоа поделился фотографией со своей спутницей

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Сочи», опубликовал в «Инстаграме» снимок со своей спутницей, сделанный во время домашнего карантина футболиста.

«Заперли с этой девушкой на карантин. Я люблю тебя, остаюсь дома», – написал Нобоа.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Кристиана Нобоа.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.