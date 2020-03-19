«Оставьте в покое туалетку». Оздоев отказался участвовать в популярном челлендже

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на набирающий популярность в социальных сетях челлендж «Оставайся дома».
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
«Оставьте в покое туалетку», — написал Оздоев в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Магомеда Оздоева
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
- 19 марта 2020
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53
-
10:41
-
10:28
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
07:33
-
06:54
-
06:47
-
06:06
-
05:50
-
05:28
-
04:57
-
04:46
-
03:50
-
03:25
-
03:09
-
02:49
-
02:06
-
01:42
-
01:25
-
01:02
-
00:58
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:04