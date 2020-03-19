«Оставьте в покое туалетку». Оздоев отказался участвовать в популярном челлендже

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на набирающий популярность в социальных сетях челлендж «Оставайся дома».



Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.



«Оставьте в покое туалетку», — написал Оздоев в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Магомеда Оздоева

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.