Суд обязал форварда «Милана» Леау выплатить € 16,5 млн бывшему клубу
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал 20-летнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау компенсировать лиссабонскому «Спортингу» € 16,5 млн за расторжение контракта в одностороннем порядке. Об этом сообщает A Bola.
Леау расторг контракт со «Спортингом» в ноябре 2018 года, после чего в качестве свободного агента перешёл во французский «Лилль». Летом 2019 года стало известно, что Леау продолжит выступление в «Милане». Сумма трансфера составила € 35 млн.
За расторжение контракта в одностороннем порядке «Спортинг» просил взыскать с игрока примерно € 45 млн, однако CAS, учитывая нынешнюю стоимость игрока на трансферном рынке, обязал его выплатить только € 16,5 млн. Решение суда может быть обжаловано.
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