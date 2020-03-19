Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Восходящая звезда «Ливерпуля» Эллиот эффектно выполнил челлендж с туалетной бумагой

Восходящая звезда «Ливерпуля» Эллиот эффектно выполнил челлендж с туалетной бумагой
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

В ролике, опубликованном в «инстаграме» 16-летнего футболиста, он эффектно чеканит рулон туалетной бумаги. При этом ему даже удаются финты.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в челлендже приняли многие звёзды мирового футбола, среди которых Серхио Рамос из «Реала» и Эмерик Лапорт из «Манчестер Сити». Поучаствовал также целый ряд представителей Российской Премьер-Лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

«Оставьте в покое туалетку». Оздоев отказался участвовать в популярном челлендже
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020