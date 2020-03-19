Восходящая звезда «Ливерпуля» Эллиот эффектно выполнил челлендж с туалетной бумагой
Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.
В ролике, опубликованном в «инстаграме» 16-летнего футболиста, он эффектно чеканит рулон туалетной бумаги. При этом ему даже удаются финты.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее участие в челлендже приняли многие звёзды мирового футбола, среди которых Серхио Рамос из «Реала» и Эмерик Лапорт из «Манчестер Сити». Поучаствовал также целый ряд представителей Российской Премьер-Лиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
«Оставьте в покое туалетку». Оздоев отказался участвовать в популярном челлендже
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