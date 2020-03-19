«Динамо» перевело сотрудников на удалённый режим работы из-за коронавируса

Сотрудники московского «Динамо» переведены на удалённый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«В целях заботы о здоровье и безопасности своих сотрудников офис ФК «Динамо» решением руководства клуба переведён на удалённый режим работы.



При этом для сотрудников предусмотрены все необходимые технические возможности для выполнения своих рабочих функций в полном объёме. Текущая деятельность структур и подразделений клуба продолжается в плановом режиме на бесперебойной основе», – сказано в заявлении.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Динамо» располагается на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Таблицу возглавляет «Зенит» (50), следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36).