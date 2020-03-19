«Динамо» перевело сотрудников на удалённый режим работы из-за коронавируса

Сотрудники московского «Динамо» переведены на удалённый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«В целях заботы о здоровье и безопасности своих сотрудников офис ФК «Динамо» решением руководства клуба переведён на удалённый режим работы.
При этом для сотрудников предусмотрены все необходимые технические возможности для выполнения своих рабочих функций в полном объёме. Текущая деятельность структур и подразделений клуба продолжается в плановом режиме на бесперебойной основе», – сказано в заявлении.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Динамо» располагается на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Таблицу возглавляет «Зенит» (50), следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
- 19 марта 2020
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53
-
10:41
-
10:28
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
07:33
-
06:54
-
06:47
-
06:06
-
05:50
-
05:28
-
04:57
-
04:46
-
03:50
-
03:25
-
03:09
-
02:49
-
02:06
-
01:42
-
01:25
-
01:02
-
00:58
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:04