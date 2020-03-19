«Ростов» продолжает тренировки, несмотря на приостановку чемпионата. Фото

Футболисты «Ростова» тренируются в обычном режиме, несмотря на приостановку чемпионата из-за коронавируса. Фотографии с тренировки опубликовали в официальном "твиттере" ростовского клуба.

Посмотреть фото можно в официальном "твиттере" «Ростова».

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Ростов» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. Таблицу возглавляет «Зенит» (50), следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 также входит ЦСКА (36). В матче 22-го тура РПЛ «Ростов» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 1:3.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.