Игрокам ЦСКА на две недели запретили покидать жильё и город. Нарушителей будут наказывать

ЦСКА ввёл ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодёжной команды в связи с пандемией коронавируса, сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.



Так, начиная с 17 марта «армейцев» обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы лишь в случае экстренной необходимости. Также футболисты и остальные работники должны сообщать медикам ЦСКА о своём самочувствии и следовать их рекомендациям. Отмечается, что к нарушителям будут применяться меры дисциплинарного характера.



Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, наряду с большинством европейских чемпионатов, среди которых представители топ-5 лиг, а также еврокубками, был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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