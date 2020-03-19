Хавбек «Спартака» Крал самостоятельно тренируется в Москва-Сити в условиях карантина

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал самостоятельно занимается в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Чешский футболист опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором его спутница помогает ему, используя специальный массажёр. В своём аккаунте девушка 21-летнего хавбека показала, как тот занимается на тренажёре на фоне панорамного вида из окна одного из зданий Москва-Сити.
Видео доступно на «Чемпионате».
Накануне, 18 марта, «Спартак» объявил о приостановлении работы команды. В настоящее время паузу взяли большинство европейских чемпионатов, среди которых и Российская Премьер-Лига.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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