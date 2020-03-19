Агент Райола заявил о намерении привести в «Реал» звёздного футболиста этим летом

Футбольный агент Мино Райола рассказал об отношении к мадридскому «Реалу» и поделился планами на летнее трансферное окно.
«У меня очень хорошие отношения с «Реалом». Я контактирую с Хосе Анхелем и люблю обсуждать с ним футбол и ФИФА, поскольку мне интересно его мнение. Надеюсь, что однажды смогу привести в «Реал» звёздного игрока. Сейчас у меня там есть Ареола, но это лишь половина трансфера, поскольку он в аренде. Хочу привести в клуб звезду и попытаюсь сделать это летом. Я был бы горд такой сделкой, и для моих футболистов это тоже стало бы предметом гордости, потому что «Реал» – великий клуб», — приводит слова Райолы Marca.
Напомним, одним из клиентов Райолы является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, об интересе «Реала» к которому ранее неоднократно сообщалось в СМИ. Также в услугах 27-летнего француза заинтересован «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.
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