Булыкин записал видеообращение в связи с эпидемией коронавируса

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видеообращение, записанное в связи угрозой распространения коронавируса.
«Друзья, не поддавайтесь панике и не распространяйте ложную информацию. Дезинфицируйте руки и не трогайте глаза, нос и рот. И без необходимости не выходите в общественные места. Будьте здоровы и берегите близких!» – написал Булыкин.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля после 22 сыгранных туров.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
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