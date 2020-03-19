Булыкин записал видеообращение в связи с эпидемией коронавируса

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видеообращение, записанное в связи угрозой распространения коронавируса.

«Друзья, не поддавайтесь панике и не распространяйте ложную информацию. Дезинфицируйте руки и не трогайте глаза, нос и рот. И без необходимости не выходите в общественные места. Будьте здоровы и берегите близких!» – написал Булыкин.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля после 22 сыгранных туров.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.