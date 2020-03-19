ФИФА подала судебный иск к ЦУМу на сумму 6,5 млн рублей

ФИФА подала судебный иск к московскому магазину ЦУМ (Центральный универсальный магазин) и российскому отделению бренда Philipp Plein, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел РФ.
Иск к ОАО «Торговый дом ЦУМ» и ООО «Филипп Плейн РУС» был подан 17 марта, а его общая сумма составила 6,5 млн рублей. Вчера, 18 марта, заявление было принято к производству. Назначенная дата первого судебного заседания — 7 апреля.
Причина обращения ФИФА в суд не уточняется, однако известно, что летом 2018 года, перед стартом чемпионата мира в России, в ЦУМе были открыты магазины с сувенирной продукцией мундиаля.
Чемпионат мира–2018 прошёл на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции. Российская команда добилась лучшего достижения в своей истории и добралась до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.
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