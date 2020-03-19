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ФИФА подала судебный иск к ЦУМу на сумму 6,5 млн рублей

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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ФИФА подала судебный иск к ЦУМу на сумму 6,5 млн р
ФИФА подала судебный иск к ЦУМу на сумму 6,5 млн рублей
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

ФИФА подала судебный иск к московскому магазину ЦУМ (Центральный универсальный магазин) и российскому отделению бренда Philipp Plein, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел РФ.

Иск к ОАО «Торговый дом ЦУМ» и ООО «Филипп Плейн РУС» был подан 17 марта, а его общая сумма составила 6,5 млн рублей. Вчера, 18 марта, заявление было принято к производству. Назначенная дата первого судебного заседания — 7 апреля.

Причина обращения ФИФА в суд не уточняется, однако известно, что летом 2018 года, перед стартом чемпионата мира в России, в ЦУМе были открыты магазины с сувенирной продукцией мундиаля.

Чемпионат мира–2018 прошёл на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции. Российская команда добилась лучшего достижения в своей истории и добралась до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

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