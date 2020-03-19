Дзюба выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала видеообращение нападающего Артёма Дзюбы, связанное с пандемией коронавируса.



«Ребята, дорогие мои, всем привет. В это непростое время, в этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения и чтобы сейчас вы стали едины, так как ситуация непростая. Но, мне кажется, нельзя поддаваться панике. Прежде всего давайте соблюдать правила, они довольно-таки простые. Как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать своё лицо – как выяснилось, это очень трудно, оказывается, мы очень часто его касаемся, чуть ли не 100 раз в день. Это проблема. Стараемся избегать скопления людей, особенно если видим, что есть признаки ОРВИ. И как можно больше сидеть дома, стараться никуда не выходить. Потому что мы все вместе несём определённую ответственность за себя и за других.



Думаю, мы должны справиться с этой проблемой. И всех призываю быть ответственными. Также надеюсь, что скоро всё вернётся на круги своя и футбол вернётся на экраны, на стадионы, и мы все вместе ждём. Всем здоровья, берегите себя и удачи», — сказал Дзюба.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.