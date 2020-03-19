Доннарумма может продолжить карьеру в Англии. Им интересуются 3 клуба из АПЛ

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает AS, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в услугах 21-летнего голкипера заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Эвертон». Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен». По оценке Transfermarkt.com, трансферная стоимость Доннаруммы составляет € 55 млн.

Джанлуиджи является воспитанником «Милана». Действующее соглашение Доннаруммы с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году. В нынешнем сезоне 21-летний голкипер пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч.