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Нигматуллин: всевышний, подари людям мозги. Ведь гречка и туалетная бумага у них уже есть

Нигматуллин: всевышний, подари людям мозги. Ведь гречка и туалетная бумага у них уже есть
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своём «твиттере» высказался о поведении людей на фоне пандемии коронавируса. В последние дни во многих магазинах опустели полки.

«О всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги. Ведь гречка, макароны и особенно туалетная бумага у них уже есть!» — сказал Нигматуллин.

«Будьте здоровы!» — добавил экс-голкипер в подписи к посту.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, наряду с большинством европейских чемпионатов, среди которых представители топ-5 лиг, а также еврокубками, был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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