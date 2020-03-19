Нигматуллин: всевышний, подари людям мозги. Ведь гречка и туалетная бумага у них уже есть

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своём «твиттере» высказался о поведении людей на фоне пандемии коронавируса. В последние дни во многих магазинах опустели полки.
«О всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги. Ведь гречка, макароны и особенно туалетная бумага у них уже есть!» — сказал Нигматуллин.
«Будьте здоровы!» — добавил экс-голкипер в подписи к посту.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, наряду с большинством европейских чемпионатов, среди которых представители топ-5 лиг, а также еврокубками, был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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