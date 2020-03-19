Полузащитник «Спартака» Шюррле рассказал, как проводит время на карантине в Москве
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чем занимается во время нахождения на карантине в Москве. Недавно футболист вернулся из Германии, где проходил реабилитацию после травмы, в связи с чем был помещён на карантин.
«Второй день на карантине в Москве! Пытаюсь хорошо провести время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! И смотрю YouTube…» – написал Шюррле на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в официальном "инстаграме" Андре Шюррле.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
«Скучаю по тебе». Шюррле, помещённый на карантин, опубликовал трогательное фото с сыном
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