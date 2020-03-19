«Сельта», за которую играет Смолов, отказалась проверять своих футболистов на коронавирус

Футболисты «Сельты», цвета которой защищает российский нападающий Фёдор Смолов, не будут проходить тест на коронавирус, сообщает Marca.



Испанская Примера предложила тесты всем игрокам, выступающим в лиге. В клубе из Виго объяснили решение об отказе тем, что есть другие люди, которые нуждаются в них больше.



В настоящее время футболисты «Сельты» пребывают в самоизоляции без возможности покинуть город. Несмотря на то что у них нет симптомов заболевания, врачи находятся с ними в постоянном контакте.



Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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