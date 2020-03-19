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«Сельта», за которую играет Смолов, отказалась проверять своих футболистов на коронавирус

«Сельта», за которую играет Смолов, отказалась про
«Сельта», за которую играет Смолов, отказалась проверять своих футболистов на коронавирус
Футбол / Испания 0

Футболисты «Сельты», цвета которой защищает российский нападающий Фёдор Смолов, не будут проходить тест на коронавирус, сообщает Marca.

Испанская Примера предложила тесты всем игрокам, выступающим в лиге. В клубе из Виго объяснили решение об отказе тем, что есть другие люди, которые нуждаются в них больше.

В настоящее время футболисты «Сельты» пребывают в самоизоляции без возможности покинуть город. Несмотря на то что у них нет симптомов заболевания, врачи находятся с ними в постоянном контакте.

Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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