Семшов: все понимают, что 10 апреля РПЛ не возобновится. Раньше мая ничего не будет

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Мы все реалисты и понимаем, что 10 апреля ничего не начнётся. Раньше мая ничего не будет. Сидеть, ходить, тренироваться только ради тренировки не имеет смысла. Особенно когда эпидемия на пике, нужно побыть дома, не отдохнуть, конечно, но принять все меры предосторожности», – приводит слова Семшова РИА «Новости».

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).