УЕФА ответил на предложение Федуна об отмене финансового фэйр-плей

УЕФА ответил на предложение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна об отмене финансового фэйр-плей в связи с приостановкой чемпионата России из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«В качестве первой ответной меры в нынешней исключительной ситуации УЕФА принял решение, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, будет перенесён с 31 марта на 30 апреля 2020 года.
Кроме того необходимо отметить, что пункт о форс-мажорных обстоятельствах был заранее предусмотрен в правилах финансового фэйр-плей. Согласно этому пункту, любое чрезвычайное событие или форс-мажорные обстоятельства, которые не зависят от клуба, учитываются при оценке клубов в каждом конкретном случае», — сказано в заявлении УЕФА.
- 19 марта 2020
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