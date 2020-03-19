Возобновление чемпионата Англии отложено до мая

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала обновлённую информацию о возобновлении нынешнего розыгрыша чемпионата.
«Правила Футбольной ассоциации подразумевают, что сезон должен быть завершён не позднее 1 июня. Однако руководство решило продлить сроки сезона-2019/2020. Также мы решили, что профессиональные футбольные матчи будут вновь проходить не ранее чем 30 апреля», — говорится в заявлении.
Таким образом, до мая были отложены как матчи Премьер-лиги, так и встречи остальных футбольных лиг, среди которых и первенства женских команд.
В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством других европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 4 апреля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
- 19 марта 2020
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
16:02
-
15:50
-
15:33
-
15:32
-
15:19
-
15:03
-
14:55
-
14:33
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:35
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:44
-
12:38
-
12:17
-
12:14
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53