Возобновление чемпионата Англии отложено до мая

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала обновлённую информацию о возобновлении нынешнего розыгрыша чемпионата.



«Правила Футбольной ассоциации подразумевают, что сезон должен быть завершён не позднее 1 июня. Однако руководство решило продлить сроки сезона-2019/2020. Также мы решили, что профессиональные футбольные матчи будут вновь проходить не ранее чем 30 апреля», — говорится в заявлении.



Таким образом, до мая были отложены как матчи Премьер-лиги, так и встречи остальных футбольных лиг, среди которых и первенства женских команд.



В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством других европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 4 апреля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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