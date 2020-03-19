Игроки «Боруссии» М отказались от части зарплат во время приостановки чемпионата

Игроки «Боруссии» из Мёнхенгладбаха согласились на понижение зарплаты, чтобы оказать финансовую поддержку клубу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bild.

«К этому подключился тренерский штаб, как и руководство клуба. Я очень горжусь парнями. Мы стоим за наш клуб и в хорошие, и в плохие времена. Они хотят отдать что-то «Боруссии» и соответственно всем болельщикам, которые нас поддерживают», – сказал спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль.

Нынешний розыгрыш чемпионата Германии приостановлен до 2 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.