Игроки «Боруссии» М отказались от части зарплат во время приостановки чемпионата

Игроки «Боруссии» из Мёнхенгладбаха согласились на понижение зарплаты, чтобы оказать финансовую поддержку клубу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bild.
«К этому подключился тренерский штаб, как и руководство клуба. Я очень горжусь парнями. Мы стоим за наш клуб и в хорошие, и в плохие времена. Они хотят отдать что-то «Боруссии» и соответственно всем болельщикам, которые нас поддерживают», – сказал спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль.
Нынешний розыгрыш чемпионата Германии приостановлен до 2 апреля в связи с пандемией коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
- 19 марта 2020
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
16:02
-
15:50
-
15:33
-
15:32
-
15:19
-
15:03
-
14:55
-
14:33
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:35
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:44
-
12:38
-
12:17
-
12:14
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53