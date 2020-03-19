Когда мы избавимся от коронавируса? Врач клуба РПЛ ответит в прямом эфире, стрим — в 19:15

Пандемия, карантин, коронавирус. Вместо рубки за золото в ведущих лигах нам приходится видеть, как футболисты всего мира разъехались по домам и пинают туалетную бумагу, а обстоятельства меняются так стремительно, что становится непонятно, чего ожидать завтра.
Чтобы обсудить, что вообще происходит, мы пригласили в редакцию «Чемпионата» бывшего врача «Динамо» и ЦСКА, а ныне главного доктора тульского «Арсенала» Александра Резепова. Сегодня он в режиме онлайн ответит на самые актуальные вопросы последних недель:
— Почему возник коронавирус и какие категории людей находятся в зоне риска?
— Как избежать заражения и сразу же распознать его первые симптомы?
— Какие меры предпринимают клубы по отношению к футболистам?
— Имело ли смысл ограничение числа зрителей на стадионах и правильным ли решением стала остановка турнира?
— Что ждёт российский футбол из-за пандемии?
И главное: когда это всё закончится?
Включайте наш лайв и задайте свой вопрос в комментариях одному из самых опытных врачей РПЛ. Стартуем в 19:15.
Лайв с врачом тульского «Арсенала». Прямая трансляция на «Чемпионате».
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