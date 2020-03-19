Когда мы избавимся от коронавируса? Врач клуба РПЛ ответит в прямом эфире, стрим — в 19:15

Пандемия, карантин, коронавирус. Вместо рубки за золото в ведущих лигах нам приходится видеть, как футболисты всего мира разъехались по домам и пинают туалетную бумагу, а обстоятельства меняются так стремительно, что становится непонятно, чего ожидать завтра.

Чтобы обсудить, что вообще происходит, мы пригласили в редакцию «Чемпионата» бывшего врача «Динамо» и ЦСКА, а ныне главного доктора тульского «Арсенала» Александра Резепова. Сегодня он в режиме онлайн ответит на самые актуальные вопросы последних недель:



— Почему возник коронавирус и какие категории людей находятся в зоне риска?

— Как избежать заражения и сразу же распознать его первые симптомы?

— Какие меры предпринимают клубы по отношению к футболистам?

— Имело ли смысл ограничение числа зрителей на стадионах и правильным ли решением стала остановка турнира?

— Что ждёт российский футбол из-за пандемии?

И главное: когда это всё закончится?

Включайте наш лайв и задайте свой вопрос в комментариях одному из самых опытных врачей РПЛ. Стартуем в 19:15.

Лайв с врачом тульского «Арсенала». Прямая трансляция на «Чемпионате».