Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.
По итогам теста ни у одного представителя петербургского клуба не было выявлено заражения.
О прохождении членами команды «Зенита» теста на коронавирус «Чемпионату» 17 марта сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, наряду с большинством европейских чемпионатов, среди которых представители топ-5 лиг, а также еврокубками, был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
- 19 марта 2020
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