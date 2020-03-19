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Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.

По итогам теста ни у одного представителя петербургского клуба не было выявлено заражения.

О прохождении членами команды «Зенита» теста на коронавирус «Чемпионату» 17 марта сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, наряду с большинством европейских чемпионатов, среди которых представители топ-5 лиг, а также еврокубками, был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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