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Катарские клубы возобновили тренировки. Футболистам запрещено контактировать

Катарские клубы возобновили тренировки. Футболистам запрещено контактировать
Футбол / Прочие турниры 0

Руководство катарской футбольной лиги (QSL) провело семинар для тренеров клубов первого и второго дивизионов, чтобы обсудить возобновление тренировок для игроков после остановки из-за коронавируса, сообщается на сайте лиги.

На встрече обсудили меры предосторожности, принятые для предотвращения распространения инфекции. Тренировки, приостановленные три дня назад, возобновляются. Команды должны соблюдать несколько требований.

Футболистам и тренерам теперь запрещено пользоваться раздевалками, они должны приезжать на тренировку уже готовыми к занятиям. Запрещены тренировки в тренажёрных залах, манежах и других закрытых помещениях. Футболистам нельзя контактировать во время упражнений, дистанция между игроками и тренерами должна составлять не менее 1 м. Кроме того запрещается проводить тренировочные матчи.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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